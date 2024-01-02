Шымкентцы запускали фейерверк с окна машины

Водитель и пассажир «девятки» запустили пиротехнику из окна машины прямо на ее ходу, решив таким образом повеселиться.



Полицейские догнали и остановили нарушителей, которые оказались 18 и 19-летними жителями города.



В отношении них составлены протоколы по ст.593, ст. 590 ч.5, ст. 436 ч.2 КоАП РК, а транспорт водворен на штрафстоянку.