Водитель и пассажир «девятки» запустили пиротехнику из окна машины прямо на ее ходу, решив таким образом повеселиться.
Полицейские догнали и остановили нарушителей, которые оказались 18 и 19-летними жителями города.
В отношении них составлены протоколы по ст.593, ст. 590 ч.5, ст. 436 ч.2 КоАП РК, а транспорт водворен на штрафстоянку.
Шымкентцы запускали фейерверк с окна машины
Автомобилистов, которые ехали рядом, напугали залпы салюта, вылетающие из движущегося рядом Ваз-21099, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Otyrar.
Водитель и пассажир «девятки» запустили пиротехнику из окна машины прямо на ее ходу, решив таким образом повеселиться.