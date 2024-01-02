В результате мощного землетрясения в Японии погибли 24 человека

«Силы самообороны столкнутся со многими трудностями, чтобы добраться до пострадавших от стихии районов, поскольку пути были отрезаны, но люди, оказавшиеся в ловушке в зданиях, должны быть спасены как можно скорее, пока здания не обрушились», — заявил он.