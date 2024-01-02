Спасатели обратились к казахстанцам

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!", — сообщили в ведомстве.
В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки казахстанские спасатели выехали на 221 выезд, в том числе на 111 пожаров и случаев горения и на 110 поисковых, аварийно-спасательных и других работ. При этом они спасли и эвакуировали 54 человека.