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Спасатели обратились к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
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Источник: Baigenews

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки казахстанские спасатели выехали на 221 выезд, в том числе на 111 пожаров и случаев горения и на 110 поисковых, аварийно-спасательных и других работ. При этом они спасли и эвакуировали 54 человека.

МЧС