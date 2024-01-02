Спасатели обратились к казахстанцам

В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки казахстанские спасатели выехали на 221 выезд, в том числе на 111 пожаров и случаев горения и на 110 поисковых, аварийно-спасательных и других работ. При этом они спасли и эвакуировали 54 человека.