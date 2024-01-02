Минчанин попал в больницу: на нем горела одежда

Сначала спасателям поступила информация об инциденте на ул. Уборевича. Утром 1 января в туалете квартиры загорелось имущество, из-за чего деревянные шкафчики, дверь и счетчики воды были повреждены, а само помещение закопчено.
Еще два происшествия случились вечером. На балконе квартиры на пр. Победителей на человеке вспыхнула одежда. Ему понадобилась госпитализация: диагностированы ожоги разных частей тела.
Затем сотрудникам МЧС сообщили о загорании новогодней иллюминации на фасаде здания торгового объекта на ул. Притыцкого. Причины всех пожаров выясняются.