Столичный агент букмекерской конторы присвоила деньги из кассы. Что решил суд

Обвиняемая работала агентом в букмекерской конторе и являлась материально-ответственным лицом. Однажды минчанка решила улучшить свое благосостояние и оформила 19 фиктивных карточек о приеме ставок. В компьютерную программу она внесла ложные сведения о принятых от клиентов суммах.
Таким образом непорядочная работница за два дня присвоила более 840 рублей — деньги с выигрышных ставок. Когда обман вскрылся, в отношении нее возбудили уголовное дело. Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась.
— Обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко. — Суд признал ее виновной в присвоении вверенного ей имущества и на основании ч. 1 ст. 211 УК назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском материальных ценностей, на 5 лет со штрафом в размере 30 базовых величин (1 110 рублей).
акже суд применил ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК, согласно которой назначенное наказание в виде лишения свободы не будет приведено в исполнение, если обвиняемая в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на нее судом обязанности.