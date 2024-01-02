Столичный агент букмекерской конторы присвоила деньги из кассы. Что решил суд

— Обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко. — Суд признал ее виновной в присвоении вверенного ей имущества и на основании ч. 1 ст. 211 УК назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском материальных ценностей, на 5 лет со штрафом в размере 30 базовых величин (1 110 рублей).