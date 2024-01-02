Толпа молодых людей до смерти избила петербуржца после Нового года

Конструктивного диалога не получилось, завязалась драка в подъезде. В итоге мужчине потребовалась экстренная госпитализация, на место потасовки вызвали бригаду медиков. Довезти до больницы 57-летнего пациента не удалось — он скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сыну погибшего также досталось — сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.