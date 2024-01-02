Толпа молодых людей до смерти избила петербуржца после Нового года

Ссора между соседями закончилась трагедией на улице Пограничника Гарькавого в Петербурге. Толпа пьяных молодых людей забила до смерти мужчину, который сделал шумной компании замечание.
Конфликт произошёл ранним утром 1 января. Группа ребят, несмотря на время, продолжала отмечать Новый год, однако громкая музыка смутила 57-летнего местного жителя. Он с сыном пришёл к шумным соседям и сделал им замечание.
Конструктивного диалога не получилось, завязалась драка в подъезде. В итоге мужчине потребовалась экстренная госпитализация, на место потасовки вызвали бригаду медиков. Довезти до больницы 57-летнего пациента не удалось — он скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сыну погибшего также досталось — сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
С места ЧП сотрудники полиции забрали в отделение девять человек. Самому младшему участнику драки 17 лет, самому старшему — 25.
Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти петербуржца. Решается вопрос об уголовном деле.