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В Дубае спасли из плена узбекистанца

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Дубае спасли нашего соотечественника, взятого в заложники неизвестной преступной группировкой, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на «Дунё».

Гражданина Узбекистана удалось освободить после того, как родственники мужчины обратились в генеральное консульство Узбекистана. За узбекистанца требовали 200 тысяч долларов, угрожая убийством, если деньги не будут доставлены вовремя по указанному адресу.

Место задержания заложника было установлено. Он был освобожден в ходе совместной операции сотрудников генконсульства нашей страны и правоохранительных органов ОАЭ.

Сейчас большинство членов преступной группировки задержаны правоохранительными органами ОАЭ, в отношении них проводится расследование.