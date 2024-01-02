В Дубае спасли из плена узбекистанца

Гражданина Узбекистана удалось освободить после того, как родственники мужчины обратились в генеральное консульство Узбекистана. За узбекистанца требовали 200 тысяч долларов, угрожая убийством, если деньги не будут доставлены вовремя по указанному адресу.
Место задержания заложника было установлено. Он был освобожден в ходе совместной операции сотрудников генконсульства нашей страны и правоохранительных органов ОАЭ.
Сейчас большинство членов преступной группировки задержаны правоохранительными органами ОАЭ, в отношении них проводится расследование.