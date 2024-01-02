Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

«Водитель зацепил обочину и попал в занос». Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в жестком ДТП в Светлогорском районе

Минздрав сообщил о 3 взрослых и 2 детях, пострадавших в ДТП под Светлогорском.
«Водитель зацепил обочину и попал в занос». Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в жестком ДТП в Светлогорском районе
Источник: sn.by

Стало известно, что на автодороге Светлогорск-Сосновый Бор 1 января произошла жесткая авария с пятью пострадавшими. О состоянии пострадавших сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве рассказали, что серьезная авария произошла в первый день нового года на автодороге Светлогорск — Сосновый Бор.

— Пострадали пять человек, из них двое детей, — прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что на месте ДТП работали две бригады скорой медпомощи, всем пятерым оказали первичную медпомощь на месте, а затем госпитализировали в Светлогорскую центральную райбольницу.

— У пострадавших предварительно диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов, — указали в Минздраве.

Наиболее тяжелые повреждения получила одна женщина. Ее прооперировали 1 января. Тогда же сообщалось, что другим пострадавшим оперативное лечение на данном этапе не требуется.

Как уточнила газета «Светлагорскiя навiны», по предварительной информации, авария произошла из-за того, что один из водителей не учел погодные условия. При движении авто зацепило обочину и попало в неуправляемый занос, во время которого столкнулось с другим авто.