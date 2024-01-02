«Водитель зацепил обочину и попал в занос». Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в жестком ДТП в Светлогорском районе

Стало известно, что на автодороге Светлогорск-Сосновый Бор 1 января произошла жесткая авария с пятью пострадавшими. О состоянии пострадавших сообщила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве рассказали, что серьезная авария произошла в первый день нового года на автодороге Светлогорск — Сосновый Бор.
— Пострадали пять человек, из них двое детей, — прокомментировали в пресс-службе.
Уточняется, что на месте ДТП работали две бригады скорой медпомощи, всем пятерым оказали первичную медпомощь на месте, а затем госпитализировали в Светлогорскую центральную райбольницу.
— У пострадавших предварительно диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов, — указали в Минздраве.
Наиболее тяжелые повреждения получила одна женщина. Ее прооперировали 1 января. Тогда же сообщалось, что другим пострадавшим оперативное лечение на данном этапе не требуется.
Как уточнила газета «Светлагорскiя навiны», по предварительной информации, авария произошла из-за того, что один из водителей не учел погодные условия. При движении авто зацепило обочину и попало в неуправляемый занос, во время которого столкнулось с другим авто.