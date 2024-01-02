В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет

«Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется», — написал он.
Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке.
«Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие», — добавил Гусев.
В Минобороны заявили, что инцидент случился во время полета военного самолета.
Второго января 2024 года около 9:00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка <…> произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
В военном ведомстве также отметили, что никто не пострадал, но шесть частных домов получили повреждения.
Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, добавили в Минобороны.