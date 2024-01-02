Умер джазовый музыкант Лес Макканн

Лес Макканн считается основателем жанра соул-джаза. Его карьера началась в 1950-х годах после победы на конкурсу вокалистов во время службы в ВМС США, а также в популярной в те времена развлекательной программе «Шоу Эда Салливана». Свой первый альбом музыкант выпустил в 1960 году.
Лес Макканн наиболее известен благодаря песне «Compared to What», над которой он работал вместе с саксофонистом Эдди Харрисом. Композиция была записана вживую на джазовом фестивале в Монтео в 1968 году, она сочетает в себе джазовые риффы и вокал в стиле госпел. Песня осуждает войну, жадность и несправедливость.
Лаура Кеффер