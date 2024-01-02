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Оказавшихся в снежном плену мужчин спасли в ВКО

Рыбака и его друга, оказавшихся в снежном плену, спасли полицейские ВКО, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 1 января в дежурную часть Шемонаихинского отдела полиции обратилась женщина и сообщила, что ее муж рано утром уехал на рыбалку и не вернулся.

Полицейские на снегоходах направились на поиски и уже спустя пару часов нашли пропавших.

Выяснилось, что снегоход мужчины частично провалился под лед на обратном пути после рыбалки. Поняв, что сам он не справится, рыбак позвонил супруге и другу, который направился ему на помощь. Но и тот застрял в снегу. Спустя некоторое время мужчины встретились и остались вдвоем дожидаться помощи.

Мужчин развезли по домам, где полицейских поблагодарили за их спасение.