В аэропорт Самары вернулся борт, летевший в Минводы

Командир воздушного судна SU95, который должен был отправиться из Самары в Минеральные воды в 21:45 в понедельник, 1 января, доложил о технической неисправности и необходимости возврата на стоянку. Эксплуатант судна — авиакомпания Азимут.
Самолет вернулся с взлетно-посадочной полосы, где встал на исходную позицию, сообщает aviaincident.
Рейс 6208 вылетел в 4:18 во вторник, 2 января, и благополучно прибыл в Минводы в 5:44 этого же дня.
Еще один борт, также SU95, отправлявшийся 1 января 2024 года из Самары в Санкт-Петербург, вернулся на аэродром из-за неисправности двух вычислителей системы управления самолетом. Вылет должен был состояться в 18:10, рейс был совмещен с другим и отправился в 21:52 того же дня, приземлившись в Пулково в 23:14. Эксплуатант — авиакомпания «Россия».