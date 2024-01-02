В аэропорт Самары вернулся борт, летевший в Минводы

Еще один борт, также SU95, отправлявшийся 1 января 2024 года из Самары в Санкт-Петербург, вернулся на аэродром из-за неисправности двух вычислителей системы управления самолетом. Вылет должен был состояться в 18:10, рейс был совмещен с другим и отправился в 21:52 того же дня, приземлившись в Пулково в 23:14. Эксплуатант — авиакомпания «Россия».