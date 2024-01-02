Под обстрел фейерверками попали несколько астанчан, организатора задержали

Видео с нарушением порядка опубликовал Департамент полиции Астаны на своей официальной странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
На кадрах можно увидеть, как несколько человек пытаются увернуться от огней, разлетающихся в стороны. Действо сопровождается ревом фейерверков и смехом за кадром.
«По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой было установлено лицо, применившее пиротехнические изделия в населенном пункте, в неотведенных для этого местах. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 436 КРКоАП. Собранный материал направлен для рассмотрения и принятия решения в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны», — подписала ролик столичная полиция.
Отметим, что новогодний салют в Астане был организован на двух локациях города — в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту «Атырау». Как подчеркивал акимат, мероприятие проводилось за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.