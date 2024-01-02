Под обстрел фейерверками попали несколько астанчан, организатора задержали

«По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой было установлено лицо, применившее пиротехнические изделия в населенном пункте, в неотведенных для этого местах. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 436 КРКоАП. Собранный материал направлен для рассмотрения и принятия решения в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны», — подписала ролик столичная полиция.