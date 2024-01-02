Минобороны РФ прокомментировало инцидент под Воронежем

— 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, — отметили в военном ведомстве.