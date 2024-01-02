Минобороны РФ прокомментировало инцидент под Воронежем

Министерство обороны РФ прокомментировало ЧП в воронежской Петропавловке. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, утром 2 января очевидцы выложили в соцсетях видео разрушенных домов в селе Острогожского района.
— 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, — отметили в военном ведомстве.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщил, что губернатор Александр Гусев обещал в кратчайшие сроки помочь жителям семи разрушенных домов острогожской Петропавловки, сейчас их перевезли в пункты временного размещения.