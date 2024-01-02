Жилой дом в Ташобласти пострадал из-за пожара, человеческих жертв нет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В махалле «Алтынтепа» Ташкентской области из-за пожара в первый день нового года пострадал жилой дом, жертв нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на хокимият Ташкентской области.