Жилой дом в Ташобласти пострадал из-за пожара, человеческих жертв нет

В первый день нового года в 18:18 поступило сообщение о пожаре в доме 11, расположенном на улице Забардаст-5 махалли «Алтынтепа» Ташкентского района столичной области.
«К месту возгорания в 18:21 прибыли четыре пожарных расчета. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. В 18:45 пожар был локализован и в 19:25 потушен», — говорится в сообщении.
Известно также, что жилая территория площадью 150 квадратных метров спасена. В результате пожара никто не пострадал, крыша и каркас дома остались целыми.
Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются. Сейчас соседи и жители махалли помогают погорельцам с уборкой для ликвидации последствий пожара.