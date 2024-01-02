Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жилой дом в Ташобласти пострадал из-за пожара, человеческих жертв нет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В махалле «Алтынтепа» Ташкентской области из-за пожара в первый день нового года пострадал жилой дом, жертв нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на хокимият Ташкентской области.
Источник: Podrobno.uz

В первый день нового года в 18:18 поступило сообщение о пожаре в доме 11, расположенном на улице Забардаст-5 махалли «Алтынтепа» Ташкентского района столичной области.

«К месту возгорания в 18:21 прибыли четыре пожарных расчета. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. В 18:45 пожар был локализован и в 19:25 потушен», — говорится в сообщении.

Известно также, что жилая территория площадью 150 квадратных метров спасена. В результате пожара никто не пострадал, крыша и каркас дома остались целыми.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются. Сейчас соседи и жители махалли помогают погорельцам с уборкой для ликвидации последствий пожара.

пожары