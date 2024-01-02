Семь авто попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

«Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами», — сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.