Семь авто попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

2 января в 13.20 часов на 1353−1425 км автодороги Алматы-Екатеринбург произошла авария с участием семи авто. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
«Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами», — сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
Полиция просит жителей и гостей области воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.