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Минобороны: над Белгородской областью сбиты 9 украинских ракет «Ольха»

Над Белгородской областью днем 2 января были сбиты девять ракет, выпущенных с разницей примерно в час вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня «Ольха», сообщило Минобороны РФ.
рэб, армия РФ
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, примерно в 12:00 мск над областью были сбиты четыре ракеты, выпущенных из РСЗО «Ольха», около 13:00 мск — еще пять таких ракет. Все они были поражены, как отметили в министерстве, дежурными средствами противовоздушной обороны.

В каждом случае работы ПВО в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Жителей города призывали спуститься в укрытия. После полуденной атаки ВСУ, как после сообщил губернатор Вячеслав Гладков, осколочные ранения верхних и нижних конечностей получил один человек. О последствиях атаки в 13:00 мск местные власти не сообщали.