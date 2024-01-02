Минобороны: над Белгородской областью сбиты 9 украинских ракет «Ольха»

По данным ведомства, примерно в 12:00 мск над областью были сбиты четыре ракеты, выпущенных из РСЗО «Ольха», около 13:00 мск — еще пять таких ракет. Все они были поражены, как отметили в министерстве, дежурными средствами противовоздушной обороны.
В каждом случае работы ПВО в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Жителей города призывали спуститься в укрытия. После полуденной атаки ВСУ, как после сообщил губернатор Вячеслав Гладков, осколочные ранения верхних и нижних конечностей получил один человек. О последствиях атаки в 13:00 мск местные власти не сообщали.