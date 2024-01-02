В Челябинске предъявили обвинение нападавшим на компанию бойца СВО

В СК рассказали, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, а задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления (ч.2 ст. 213 УК РФ,). Также в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее указывалось, что нападавших было трое. В сообщении СК подчеркивается, что еще один причастный к преступлению скрылся от следствия. Молодой человек объявлен в розыск.