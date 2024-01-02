ГАИ вывела на дороги Беларуси дополнительные патрули

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Госавтоинспекция в условиях осложнения погодной обстановки выводит дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, сообщили в МВД Беларуси.
Инспекторы отмечают, что после длинных выходных активность на дорогах будет увеличиваться, и водителям стоит учитывать не только возможные заторы, но и погоду, к которой нужно подготовиться.
По прогнозам синоптиков, уже к вечеру 2 января во многих регионах страны пройдут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, что естественным образом повлияет на дорожную обстановку.
«Чтобы не омрачить себе окончание праздничных выходных, Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными за рулем», — говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.
В ГАИ напомнили, что садиться пьяным за руль недопустимо. Если чувствуете себя нетрезвым, стоит воспользоваться общественным транспортом или такси.
Вот еще несколько советов от инспекторов:
в интенсивном транспортном потоке выбирать безопасную скорость и дистанцию,
не совершать необдуманные маневры, тем более обгоны,
всем находящимся в салоне автомобиля необходимо пристегиваться.
Что касается пешеходов, рекомендуется использовать световозвращающие элементы и следить за тем, чтобы они были видны водителям. Даже в установленных местах не стоит начинать переход, пока не убедитесь, что водители вас заметили и пропускают.
В дорожной милиции отметили, что соблюдение водителями и пешеходами ПДД проконтролируют дополнительные наряды ДПС, выведенные в эти дни для усиления.