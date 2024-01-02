На горнолыжной базе в Жетысуской области пострадал мужчина

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина спускался с горки вместе с сыном. Они не заметили ямы, которая образовалась на склоне. В результате этого отец получил травмы и находился без сознания до приезда бригады «скорой» помощи. Ребенок не пострадал, сообщает Zakon.kz.