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На горнолыжной базе в Жетысуской области пострадал мужчина

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина спускался с горки вместе с сыном. Они не заметили ямы, которая образовалась на склоне. В результате этого отец получил травмы и находился без сознания до приезда бригады «скорой» помощи. Ребенок не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Развлекательный комплекс «Тау Жетысу», где случилось происшествие, зимой функционирует как горнолыжная база. Он находится в предгорьях Джунгарского Алатау, в 20 км от Талдыкоргана и в 15 км от города Текели. Очевидцы сообщили, что «скорая» ехала долго.

Между тем, в регионе в последние дни стоит плюсовая температура, сегодня было +8 градусов. Даже на горных склонах снег тает, образуя земляные проталины.

Алматинский горнолыжный курорт Шымбулак столкнулся с другой проблемой — огромным скоплением людей. В Сети появился видеоролик с огромными очередями из горного курорта.

несчастный случай