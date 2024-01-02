На горнолыжной базе в Жетысуской области пострадал мужчина

Развлекательный комплекс «Тау Жетысу», где случилось происшествие, зимой функционирует как горнолыжная база. Он находится в предгорьях Джунгарского Алатау, в 20 км от Талдыкоргана и в 15 км от города Текели. Очевидцы сообщили, что «скорая» ехала долго.
Между тем, в регионе в последние дни стоит плюсовая температура, сегодня было +8 градусов. Даже на горных склонах снег тает, образуя земляные проталины.
Алматинский горнолыжный курорт Шымбулак столкнулся с другой проблемой — огромным скоплением людей. В Сети появился видеоролик с огромными очередями из горного курорта.