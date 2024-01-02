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Фура с 20 тоннами чечевицы улетела в кювет в Акмолинской области

В сложную ситуацию попал гражданин Азербайджана, перевозивший более 20 тонн чечевицы. Водитель, не справившись с управлением, допустил съезд большегруза на обочину, сообщает Zakon.kz.
Фура с 20 тоннами чечевицы улетела в кювет в Акмолинской области
Источник: POLISIA.KZ

Случился инцидент 1 января на дороге Костанай-Аулиеколь-Сурган. Выбраться самостоятельно у иностранца не было возможности. Полицейским более четырех часов пришлось оказывать помощь гражданину Азербайджана.

После того, как прибыла спецтехника, полицейские вместе с прибывшей подмогой вытянули фуру на проезжую часть.

Водитель Сархан Мамадов выразил слова благодарности полицейским и всем, кто принимал участие в спасательной операции.

Семь авто попали в ДТП на трассе в Карагандинской области. В полиции рассказали, что водители спешили проехать в сторону Карагандинской области до закрытия дорог при нулевой видимости.