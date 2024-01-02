В новогоднюю ночь алкоголем отравились 47 жителей Воронежской области

В минздраве предупредили, что алкоголь представляет опасность для здоровья человека, особенно для тех, у кого есть хронические заболевания. Если у гражданина имеются гипертония или атеросклероз, то большие дозы алкоголя могут спровоцировать нарушение мозгового кровообращения гипертонический криз, инсульт или инфаркт миокарда.