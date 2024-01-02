В новогоднюю ночь алкоголем отравились 47 жителей Воронежской области

Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Всего в новогоднюю ночь, с 20:00 31 декабря 2023 года по 08:00 1 января 2024 года, в скорую помощь обратилось 489 человек. Из них 96 с повышенной температурой и 47 с отравлением спиртными напитками.
В минздраве предупредили, что алкоголь представляет опасность для здоровья человека, особенно для тех, у кого есть хронические заболевания. Если у гражданина имеются гипертония или атеросклероз, то большие дозы алкоголя могут спровоцировать нарушение мозгового кровообращения гипертонический криз, инсульт или инфаркт миокарда.
Важно знать, что качество алкогольного напитка не всегда является пособником печальных последствий. Отравится можно и дорогим напитком, содержащим более 12% этилового спирта.