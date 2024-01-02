Разбойники с ракетницей и топором напали на продавца елок в Челябинске

Сотрудники патрульно-постовой службы выяснили приметы нападавших и направление, в котором они скрылись. Вскоре 22-летних молодых людей заметили в одном из дворов и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Парни, которые ранее не были судимы, водворены в изолятор временного содержания.