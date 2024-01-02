Разбойники с ракетницей и топором напали на продавца елок в Челябинске

Сотрудники полиции в Челябинске задержали двоих местных жителей, совершивших разбойное нападение на торговца елками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
На преступление челябинцы решились вечером 31 декабря. Двое молодых людей, один из которых держал в руках сигнальную ракетницу, потребовали у продавца елок на Комсомольском проспекте отдать им дневную выручку.
«Для усиления эффекта второй злоумышленник забрал у продавца топор и также начал высказывать угрозы. Однако появившийся патрульный автомобиль спугнул нападавших, и они скрылись. Потерпевший обратился к полицейским за помощью», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники патрульно-постовой службы выяснили приметы нападавших и направление, в котором они скрылись. Вскоре 22-летних молодых людей заметили в одном из дворов и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Парни, которые ранее не были судимы, водворены в изолятор временного содержания.