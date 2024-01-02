13 человек эвакуировали при пожаре в СКО

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в пристроенной к дому кочегарке. Огонь быстро перекинулся на квартиру, расположенную на первом этаже, фактически отрезав путь к спасению жителям квартир второго этажа.
На место караул прибыл через пять минут после вызова. Ядовитый дым от натяжного потолка в квартире поднимался вверх. Людей решили спасать по лестничному маршу и с помощью лестницы из окна второго этажа. Пожарные Нурсултан Шунгульшин и Ерлан Мыжиканов спасли 7 человек, в том числе троих детей. Жертв и пострадавших нет.
При тушении пожара личный состав караула вынес из горящей квартиры 27-литровый газовый баллон. Общая площадь пожара составила 12 кв.м.