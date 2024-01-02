ПВО уничтожила восемь украинских ракет над Белгородской областью

Это уже третья террористическая атака на Белгород и область за сегодняшний день. Около 12:00 средства ПВО сбили четыре ракеты РСЗО «Ольха», час спустя — еще пять. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, при этом пострадали два человека: мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, женщина получила рваную рану кисти.