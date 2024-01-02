ПВО уничтожила восемь украинских ракет над Белгородской областью

По информации ведомства, около 14:30 мск киевский режим предпринял еще одну попытку атаковать объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.
Это уже третья террористическая атака на Белгород и область за сегодняшний день. Около 12:00 средства ПВО сбили четыре ракеты РСЗО «Ольха», час спустя — еще пять. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, при этом пострадали два человека: мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, женщина получила рваную рану кисти.
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.