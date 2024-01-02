Полмиллиона тенге отсудил актюбинец у Минфина за незаконный арест

Отказ, как сообщается, оценили как невыполнение требования представителя власти — за это административный суд привлек водителя к 25 суткам ареста. Отсидев 9 суток в приемнике, задержанный сумел доказать незаконность факта привлечения его к ответственности. И позже областной суд установил, что он не отказывался сдавать вышеупомянутый анализ, так как на тот момент у него не было естественных позывов к этому. Вместо этого, как оказалось, он предлагал взять на анализ слюну либо кровь.