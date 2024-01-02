В результате очередного обстрела Белгорода погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгород, в результате чего погиб один человек — он ехал в автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Об этом рассказал Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу. Ранение при обстреле получили пять человек, двое из которых были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще одна женщина была доставлена в травмпункт, двое от госпитализации отказались. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.
Украина усилила обстрелы Белгорода и Белгородской области в последние дни. 2 января Минобороны России уже несколько раз сообщало о перехвате украинских ракет РСЗО «Ольха» над территорией региона. Последнее сообщение на момент выхода материала было опубликовано около 15.00 мск.
30 декабря центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Гладков назвал последствия самыми тяжелыми с начала боевых действий: погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального. Президент России Владимир Путин охарактеризовал происшествие как теракт, поскольку украинская сторона целенаправленно била по мирным жителям.