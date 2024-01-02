В результате очередного обстрела Белгорода погиб один человек

Он добавил, что российские силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу. Ранение при обстреле получили пять человек, двое из которых были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще одна женщина была доставлена в травмпункт, двое от госпитализации отказались. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.