Участников массовой драки в кафе Талдыкоргана поместили под стражу

По информации пресс-службы ведомства, в полицию поступило сообщение о групповой драке в увеселительном заведении в центре города.
«Прибывшие на место происшествия полицейские доставили участников конфликта в городское управление. (…) Администрация кафе обратилась в полицию с официальным заявлением. Троих участников драки задержали и поместили под стражу», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведется по статье УК РК «Хулиганство в группе лиц».
Как отметил начальник ДП области Жетысу Арман Саданов, уголовное дело находится на особом контроле.
«В ходе расследования действиям каждого фигуранта дела будет дана соответствующая оценка с принятием процессуального решения согласно действующему законодательству», — заявил Арман Саданов.
Напомним, в одном из заведений Талдыкоргана в канун нового года произошла массовая драка.