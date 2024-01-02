9-летнего мальчика потеряли в новогоднюю ночь в Таразе

— Войсковой наряд заметил ребенка, который подходит по приметам из ориентировки. Подойдя к мальчику, они выяснили, что мальчик заблудился и не может найти своих родителей в толпе. После чего, мы отвели его к маме, — пояснил старший оцепления капитан Абзал Ошаев.