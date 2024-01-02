9-летнего мальчика потеряли в новогоднюю ночь в Таразе

В новогоднюю ночь 31 декабря около 21:50 часов при обеспечении массового мероприятия на площади «Шахристан» к старшему оцепления капитану Абзалу Ошаеву обратилась женщина с просьбой о поиске ее потерявшегося сына. Ориентировка на потерявшегося Мустафу была незамедлительно передана по всем службам и патрулям.
Вскоре, все ближайшие войсковые наряды, которые находились ближе всех к месту происшествия приступили к розыску. Спустя 10 минут патруль в составе начальника патрульной группы рядового Марлена Курбанга и патрульных рядовых Бекарыса Каюпова и Данила Олейникова заметили плачущего ребенка возле ограждения неподалёку.
— Войсковой наряд заметил ребенка, который подходит по приметам из ориентировки. Подойдя к мальчику, они выяснили, что мальчик заблудился и не может найти своих родителей в толпе. После чего, мы отвели его к маме, — пояснил старший оцепления капитан Абзал Ошаев.
В свою очередь, мама девятилетнего Мустафы выразили слова благодарности военнослужащим за помощь в поисках.