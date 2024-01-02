Массовый мор лебедей: экологи подтвердили гибель 227 птиц на озере Караколь

«По данному факту специалистами заповедника и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Департамента экологии Мангистауской области МЭПР, Национального центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ были изъяты пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований. По результатам исследований, у погибших лебедей обнаружен вирус птичьего гриппа», — рассказали в департаменте.