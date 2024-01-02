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Массовый мор лебедей: экологи подтвердили гибель 227 птиц на озере Караколь

В Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили гибель 227 лебедей на озере Караколь, сообщает Zakon.kz.

21 декабря 2023 года сотрудниками Устюртского государственного природного заповедника при проведении охранных мероприятий на озере Караколь обнаружен факт гибели 30 особей лебедя-шипуна (не занесен в Красную книгу Казахстана).

«По данному факту специалистами заповедника и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Департамента экологии Мангистауской области МЭПР, Национального центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ были изъяты пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований. По результатам исследований, у погибших лебедей обнаружен вирус птичьего гриппа», — рассказали в департаменте.

Позже блогер из Актау Азамат Сарсенбаев заявил о том, что мертвых птиц значительно больше, чем гласят официальные данные. В департаменте также прокомментировали ситуацию.

«По состоянию на 2 января 2024 года, всего обнаружено 227 погибших птиц (132 лебедей утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января 2024 года в установленном ветеринарным законодательством порядке). Информация будет обновляться по мере поступления», — резюмируется в сообщении.

27 декабря 2023 года сообщалось, что на берегу озера Караколь в Мангистау обнаружили тушки 30 лебедей-шипунов. Информацию об этом предоставили в Устюртском государственном природном заповеднике.

Спустя несколько дней эксперты заявили, что птицы погибли из-за птичьего гриппа.

экология