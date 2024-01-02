Массовый мор лебедей: экологи подтвердили гибель 227 птиц на озере Караколь

21 декабря 2023 года сотрудниками Устюртского государственного природного заповедника при проведении охранных мероприятий на озере Караколь обнаружен факт гибели 30 особей лебедя-шипуна (не занесен в Красную книгу Казахстана).
«По данному факту специалистами заповедника и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Департамента экологии Мангистауской области МЭПР, Национального центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ были изъяты пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований. По результатам исследований, у погибших лебедей обнаружен вирус птичьего гриппа», — рассказали в департаменте.
Позже блогер из Актау Азамат Сарсенбаев заявил о том, что мертвых птиц значительно больше, чем гласят официальные данные. В департаменте также прокомментировали ситуацию.
«По состоянию на 2 января 2024 года, всего обнаружено 227 погибших птиц (132 лебедей утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января 2024 года в установленном ветеринарным законодательством порядке). Информация будет обновляться по мере поступления», — резюмируется в сообщении.
27 декабря 2023 года сообщалось, что на берегу озера Караколь в Мангистау обнаружили тушки 30 лебедей-шипунов. Информацию об этом предоставили в Устюртском государственном природном заповеднике.
Спустя несколько дней эксперты заявили, что птицы погибли из-за птичьего гриппа.