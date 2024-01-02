Массовая авария с автобусом произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Массовая авария произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 2 января. Рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Ларина рядом с Мызинским мостом. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Автобус и легковушки были повреждены от столкновения.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Массовая авария на Мызинском мосту привела к пробке от улицы Ларина и со стороны проспекта Гагарина. Две дорожные полосы из трех оказались перекрыты — левый и средний ряды.
Ранее мы сообщали о том, что утром 30 декабря в ДТП с двумя легковушками в Ардатовском районе погибли два человека, еще один — пострадал.