Прокуратура выяснит, почему в Мирном не отремонтировали кровлю после «урагана века»

Прокуратура проверит действия коммунальников, на которых пожаловались жители многоквартирного дома в поселке Мирный, пострадавшего в результате «урагана века». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в социальных сетях жильцы пожаловались на бездействие управляющей компании в части ликвидации последствий стихии в ноябре 2023 года.