Прокуратура выяснит, почему в Мирном не отремонтировали кровлю после «урагана века»

Прокуратура проверит действия коммунальников, на которых пожаловались жители многоквартирного дома в поселке Мирный, пострадавшего в результате «урагана века». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в социальных сетях жильцы пожаловались на бездействие управляющей компании в части ликвидации последствий стихии в ноябре 2023 года.
— Прокуратура Республики Крым проводит проверку по информации, размещенной в социальных сетях, о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в посёлке Мирный в связи с течью крыши, — говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что проверят исполнение требований жилищного законодательства, касающегося содержания имущества дома. А также дадут оценку действиям управляющей компании.
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
«Ураган века» обрушился на Крым 26 ноября. Сильный ветер крушил все на своем пути — ломал деревья и линии электропередач, срывал обшивку и кровли домов.
По предварительным данным, ущерб от стихии составил более 40 миллиардов рублей.