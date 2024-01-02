В воронежском селе, куда случайно попал снаряд, восстановили электричество и газ

— В Петропавловке работают представители администраций села и района, все оперативные службы. Тремя рабочими группами, сформированными из сотрудников администрации района и строителей, проводятся подворовые обходы домов для оценки их состояния. На данный момент электро, газо- и теплоснабжение в Петропавловке восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, — сообщил глава района.