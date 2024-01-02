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Семилетнего мальчика сбил автомобиль в Аркалыке

В пресс-службе ДП Костанайской области рассказали о том, что 1 января около 20:40 в городе Аркалык по ул. Аулбекова 32-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на 7-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы региона, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте и упал перед автомобилем.

«Ребенок получил травму в виде ушиба тазобедренного сустава. Факт был зарегистрирован в полиции. Родители от претензий к водителю отказались», — пишет alau.kz.

Между тем в социальных сетях мама пострадавшего ребенка рассказала, что мальчику сделали рентген, с ним все в порядке — отделался ушибами. Как выяснилось, мальчик с братом заигрался в снежки и в процессе не заметил, как выбежал на дорогу.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области.