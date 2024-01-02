Семилетнего мальчика сбил автомобиль в Аркалыке

По информации пресс-службы региона, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте и упал перед автомобилем.
«Ребенок получил травму в виде ушиба тазобедренного сустава. Факт был зарегистрирован в полиции. Родители от претензий к водителю отказались», — пишет alau.kz.
Между тем в социальных сетях мама пострадавшего ребенка рассказала, что мальчику сделали рентген, с ним все в порядке — отделался ушибами. Как выяснилось, мальчик с братом заигрался в снежки и в процессе не заметил, как выбежал на дорогу.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области.