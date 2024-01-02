Семилетнего мальчика сбил автомобиль в Аркалыке

Между тем в социальных сетях мама пострадавшего ребенка рассказала, что мальчику сделали рентген, с ним все в порядке — отделался ушибами. Как выяснилось, мальчик с братом заигрался в снежки и в процессе не заметил, как выбежал на дорогу.