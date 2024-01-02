Жителя Ростовской области подозревают в убийстве жены в новогоднюю ночь

В станице Ростовской области встреча Нового года закончилась трагедией — муж забил до смерти жену.
Так, Новый год семейная пара начала отмечать с распития спиртного. Уложив двоих детей спать, они продолжили заниматься своим делом. В какой-то момент из-за ревности они начали ссориться.
— 34-летний муж стал избивать свою жену, нанося удары руками по голове и телу, — отметили в надзорном ведомстве.
Избиение 31-летней супруги длилось до тех пор, пока она не затихла. А на утро пришедшие родственники зашли в дом и нашли ее тело в постели.
— Смерть наступила от многочисленных переломов и травматического шока.
Мужчину задержали, свою вину он признал полностью. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также возбуждении уголовного дела.
Обстоятельства трагедии устанавливает донской Следком.