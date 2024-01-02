Водитель попал в занос и погиб в результате ДТП в Кобринском районе

МИНСК, 2 янв — Sputnik. ДТП случилось во вторник в Кобринском районе, подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
По предварительным данным, авария произошла на 206-м километре автодороги Р-2 «Столбцы — Кобрин» около половины второго дня во вторник.
62-летний брестчанин, ехавший на Toyota, не справился с управлением, машина попала в занос, что стало причиной столкновения с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Volkswagen, за рулем которого был 37-летний мужчина.
«В результате происшествия водитель “Toyota” погиб на месте, женщина-пассажир доставлена в учреждение здравоохранения», — уточняется в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, СОГ.
В УВД региона призвали водителей быть внимательнее, учитывать сложные погодные условия, вероятность образования гололеда, снежных заносов. И в очередной раз напомнили, что нужно выбирать безопасную скорость движения, безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал.