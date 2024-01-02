Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации

Несмотря на то, что Евгению Левенцу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку, написал Развожаев.