Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации

Губернатор рассказал, что Евгений Левенец родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник «Русской весны» 2014 года.
Несмотря на то, что Евгению Левенцу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку, написал Развожаев.
«Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Евгений Евгеньевич геройски погиб, спасая боевых товарищей из-под обстрела в р-не п. Крынки Херсонской области. Будем помнить нашего героя!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.