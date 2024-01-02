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15 авто столкнулись на трассе близ Астаны

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло днем 2 января на трассе Щучинск-Астана, передает ИА «NewTimes.kz».
Источник: Newtimes.kz

По информации ОЧС Бурабайского района, авария случилась в результате неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

В ДТП пострадало 15 легковых автомобилей. Один человек получил черепно-мозговую травму.

Пострадавшего эвакуировали на карете скорой медицинской помощи в город Макинск.

Также сообщается, что на место дорожно-транспортного происшествия направлена вахтовка для обогрева пострадавших. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Напомним, ранее сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на трассе в Карагандинской области.