15 авто столкнулись на трассе близ Астаны

По информации ОЧС Бурабайского района, авария случилась в результате неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.
В ДТП пострадало 15 легковых автомобилей. Один человек получил черепно-мозговую травму.
Пострадавшего эвакуировали на карете скорой медицинской помощи в город Макинск.
Также сообщается, что на место дорожно-транспортного происшествия направлена вахтовка для обогрева пострадавших. Ведутся аварийно-спасательные работы.
Напомним, ранее сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на трассе в Карагандинской области.