Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке

Сообщения о землетрясении начали приходить 2 января около 5:45 по местному времени (13:45 мск). В это же время в полицию стали поступать звонки по поводу «взрывов и толчков» на острове Рузвельта и в прилегающих районах, включая Асторию и Верхний Ист-Сайд.