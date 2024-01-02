В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса

Ранее сообщалось, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района был зафиксирован аварийный сход боеприпаса. В результате, как информировал губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в семи домовладениях.
«Проводятся подворовые обходы домовладений для оценки их состояния, где возможно — начаты восстановительные работы. На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в село Петропавловка восстановлено», — сообщил глава района.
По словам Хорошилова, жители нескольких улиц размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников.
«Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания», — добавил Хорошилов.