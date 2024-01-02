Гладков сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов Белгорода

Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.