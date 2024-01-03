Полтора десятка авто столкнулись на трассе в Акмолинской области

Представители Отдела по ЧС Бурабайского района Акмолинской области сообщили о массовой аварии, которая произошла на трассе. Также спасатели опубликовали кадры с места происшествия.
«В результате неблагоприятных погодных условий и плохой видимости 2 января 2024 года в 15:38 на трассе Щучинск-Астана в районе села Жасыл в направлении Астаны произошло ДТП», — говорится в сообщении.
В ДТП пострадало 15 легковых автомобилей, имеется 1 пострадавший мужчина с черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что пострадавший эвакуирован на карете скорой медицинской помощи в г. Макинск, также на место дтп направлена вахтовка для обогрева пострадавших.
Также напомним, что вчера в Карагандинской области на трассе «Алматы — Екатеринбург» произошла авария с семью авто. Пострадавших не было, транспортные средства получили механические повреждения.
А в конце декабря сразу 16 авто попали в массовое ДТП. Тогда погиб один из водителей.
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях — отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно — доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.