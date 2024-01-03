Покалеченному амурскому тигру оказали помощь в Хабаровском крае

На трассе «Уссури» в районе села Бойцово Бикинского района — около 200 км от Хабаровска — внимание автомобилистов привлёк тигр, лежащий прямо на проезжей части, сообщает ИА AmurMedia со ссыокой на Центр «Амурский тигр».
Предположительно, произошло ДТП с участием автомобиля и хищника. Тигр несколько часов не шевелился, любые движения давались ему с трудом. По предварительным оценкам специалистов, животное травмировано в результате наезда автомобиля.
Далее животное было обездвижено для оказания ему медицинской помощи. Стресс и болевой шок сделали его временно не восприимчивым к ветеринарному препарату, хищник просидел с дротиками несколько часов. Позже его отвезли на осмотр ветеринарным врачам.
Первый предварительный осмотр показал, что это молодая самка. Открытых повреждений нет, но при ДТП зачастую бывают внутренние. Специалисты предполагают, что тигра сбил неизвестный автомобилист, который скрылся с места аварии.