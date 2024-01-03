МО РФ: «Акации» 6-й общевойсковой армии западной группировки уничтожили группу пехоты ВСУ

«Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши “птички” обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», — сказал командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным Жорик.