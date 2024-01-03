Помогла автолестница: в Приморье пожарные спасли ребенка и семерых взрослых

Восемь человек смогли спасти из огня ночью 3 января пожарные в Большом Камне. Людей с четвертого этажа затянутого дымом помещения им пришлось выводить с помощью лестницы пожарного автомобиля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.