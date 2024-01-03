Помогла автолестница: в Приморье пожарные спасли ребенка и семерых взрослых

Восемь человек смогли спасти из огня ночью 3 января пожарные в Большом Камне. Людей с четвертого этажа затянутого дымом помещения им пришлось выводить с помощью лестницы пожарного автомобиля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Маслакова пожарные получили в 02:28 и уже через три минуты прибыли на место.
К этому моменту из окон четвертого этажа дома валил густой дым — на общей кухне полыхал диван и стиральные машинки, заполняя помещение удушливыми продуктами горения.
Пожарные развернули лестницу автомобиля, по которой спустили с четвертого этажа семерых взрослых и одного ребенка. Благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто из жильцов дома не пострадал.
Возгорание удалось ликвидировать на площади в пять квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара и нанесенный им ущерб.