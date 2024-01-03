В Аргентине задержали разыскиваемую за мошенничество на 100 млн рублей россиянку

Ранее, 6 июля, Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Она вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год. Таирова подделывала договоры купли-продажи и иные документы закрытого акционерного общества для отчуждения его недвижимого имущества в пользу третьих лиц. Материальный ущерб от действий злоумышленницы и ее сообщника составил свыше 250 млн рублей.