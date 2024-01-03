Минобороны России заявило о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении

«Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Приютного. Уничтожены четыре пункта временной дислокации, сорваны три попытки противника провести ротацию боевиков в Новомихайловке и севернее Владимировки», — сказал Гордеев.
По его данным, барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки Paladin и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация» в районах совхоза Октябрь.
Гордеев также информировал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены САУ Krab польского производства в районе Водяного, гаубица М777 производства США в Антоновке и Д-20 в районе поселка Равнополь, а также пять минометных расчетов. Кроме того, противник потерял три беспилотных летательных аппарата типа «Фурия» и «Лелека», три единицы автомобильной техники.