Минобороны России заявило о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Гордеев также информировал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены САУ Krab польского производства в районе Водяного, гаубица М777 производства США в Антоновке и Д-20 в районе поселка Равнополь, а также пять минометных расчетов. Кроме того, противник потерял три беспилотных летательных аппарата типа «Фурия» и «Лелека», три единицы автомобильной техники.