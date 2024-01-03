Штурмовики Су-25 ударили по «опорникам» ВСУ с предельно малой высоты

25 метров — это примерно уровень седьмого-восьмого этажа стандартного российского девятиэтажного панельного дома.
«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.