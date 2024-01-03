Штурмовики Су-25 ударили по «опорникам» ВСУ с предельно малой высоты

«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — сказали в ведомстве.