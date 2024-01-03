Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении таксиста-мигранта в Новосибирске

«С применением физической силы похитил у него мобильный телефон и денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Подозреваемый скрылся на автомобиле Lada Granta темного цвета. Ориентировка на данное транспортное средство была передана всем нарядам полиции», — рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.