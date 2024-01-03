Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении таксиста-мигранта в Новосибирске

Этот инцидент произошёл 30 декабря: 23-летний мужчина возвращался домой с корпоратива и поймал попутку на улице Хилокской. 26-летний таксист привёз жертву на улицу Гаранина и напал на пассажира.
«С применением физической силы похитил у него мобильный телефон и денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Подозреваемый скрылся на автомобиле Lada Granta темного цвета. Ориентировка на данное транспортное средство была передана всем нарядам полиции», — рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уже через несколько часов мигранта задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Полицейские проверяли его на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Судьбой этого уголовного дела после Нового года заинтересовался и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал доклад от главы СУ СКР по Новосибирской области.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении ведомства.