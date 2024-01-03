Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.
Губернатор уточнил, что под огонь попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет.
«В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории», — добавил глава региона.
В Белгороде включили сирену ракетной опасности.
За 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.
Массированный обстрел Белгорода
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.